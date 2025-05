Locura por Lali en Córdoba: a 10 días del show, ya hay fanáticos acampando

Aún faltan 10 días para que Lali brinde su espectáculo en Córdoba, pero la efervescencia por ver a la reconocida artista ya se siente con fuerza en las afueras de la Plaza de la Música. Llegará a la capital cordobesa tras haber agotado entradas en dos funciones previas en el Estadio de Vélez, donde deslumbró a una audiencia de 90.000 personas.

Programado para el 7 de junio, su próximo concierto moviliza a un grupo de incondicionales que, a pesar del clima invernal que se cierne sobre la región, decidieron acampar desde hace días cerca del lugar.

LALI EN CÓRDOBA: SUS FANÁTICOS YA ESTÁN ACOMPANDO

El grupo de seguidores está compuesto por unas 30 personas, la mayoría con edades comprendidas entre los 18 y 23 años. Estos jóvenes aseguraron que su principal meta es conseguir estar lo más cerca posible del escenario. A pesar del costo de la entrada, fijado en 80.200 pesos, consideraron que la experiencia de pasar la noche en carpa constituye un sacrificio válido impulsado por su profundo fanatismo hacia la cantante.

Los seguidores se turnan para poder atender sus responsabilidades laborales y académicas. Uno de ellos relató a Cadena 3: “Yo llegué hace un ratito, me voy a casa a buscar comida y me baño. Después vengo a pasar la noche aquí y al otro día me voy directo al trabajo”.