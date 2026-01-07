Vía Córdoba / Tiempo

Lo que dejó el temporal en Villa Dolores: calles anegadas, árboles caídos y cortes de luz

Los videos más impactantes de la intensa tormenta que comenzó en la noche del martes 6 de enero.

Redacción Vía Córdoba

7 de enero de 2026,

Villa Dolores estuvo bajo el agua. (Gentileza El Doce)

Una intensa tormenta que formó parte de un temporal en Traslasierra marcó presencia en Villa Dolores, provincia de Córdoba, el martes 6 de enero. La Municipalidad informó que el fenómeno climático con ráfagas de viento derivó en calles anegadas, árboles caídos y cortes de luz.

Video: lo que dejó el temporal en Villa Dolores

Defensa Civil también comunicó la precipitación de postes y líneas eléctricas, desprendimientos de techos de casas y comercios. Los vecinos y las vecinas del rincón de Córdoba grabaron videos y los compartieron por las redes sociales.

Fuertes ráfagas de viento acompañaron una abundante cantidad de agua en diversos sectores. Pero los más afectados fueron los barrios San Pablo y Colón, la Plaza Mitre y el centro.

Por fortuna, no se notificó de personas evacuadas ni casas inundadas, pero se cortó el suministro eléctrico por prevención. Potrero de Garay y Alta Gracia, también se vieron iluminados por las luces de los relámpagos.

