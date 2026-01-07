Lo que dejó el temporal en Villa Dolores: calles anegadas, árboles caídos y cortes de luz

Una intensa tormenta que formó parte de un temporal en Traslasierra marcó presencia en Villa Dolores, provincia de Córdoba, el martes 6 de enero. La Municipalidad informó que el fenómeno climático con ráfagas de viento derivó en calles anegadas, árboles caídos y cortes de luz.

Video: lo que dejó el temporal en Villa Dolores

Defensa Civil también comunicó la precipitación de postes y líneas eléctricas, desprendimientos de techos de casas y comercios. Los vecinos y las vecinas del rincón de Córdoba grabaron videos y los compartieron por las redes sociales.

Fuertes ráfagas de viento acompañaron una abundante cantidad de agua en diversos sectores. Pero los más afectados fueron los barrios San Pablo y Colón, la Plaza Mitre y el centro.

Por fortuna, no se notificó de personas evacuadas ni casas inundadas, pero se cortó el suministro eléctrico por prevención. Potrero de Garay y Alta Gracia, también se vieron iluminados por las luces de los relámpagos.