Llegó a Córdoba un robot que cocina: cuánto cuesta y dónde se consigue

La firma alemana Telefunken, con más de un siglo de trayectoria en innovación, confirmó la llegada de un nuevo robot de cocina en Córdoba. Este aparato multifuncional, denominado “Robot Chef”, busca transformar la forma de preparar alimentos en el hogar. El equipo reemplaza más de 10 electrodomésticos, que incluyen procesadora, licuadora, yogurtera, balanza, horno eléctrico y olla.

Córdoba: cuánto cuesta el robot que cocina 750 recetas

El robot aparato incorpora un total de 750 recetas integradas, que son actualizables. En este sentido, permite elaborar desde salsas o panes hasta comidas más complejas, como un risotto, con solo presionar un botón.

El recipiente de cocción está hecho de acero inoxidable y posee 3.5 litros de capacidad. Además, integra nueve accesorios, como una cuchilla de corte extraíble y una vaporera, más una balanza interna para pesar los ingredientes hasta cinco kilos.

Incluye también una función de autolimpieza para simplificar su mantenimiento de manera rápida y sin esfuerzo. El equipo tiene un valor de 899.999 pesos y se puede comprar a través del sitio www.101dB.com.ar, con envíos a todo el territorio nacional. En la provincia de Córdoba, el dispositivo se comercializará en puntos físicos específicos: Vanova de Villa Maria, Libertad Hogar de Carlos Paz e ICasa Hogar de Río Primero.