Limón es un gatito cordobés que toca el piano y genera furor en Tiktok, donde recauda más de 200 mil seguidores. Rocío Goloboff, su dueña, creó la cuenta @rochiylimón donde se pueden ver cientos de videos del felino con el pequeño instrumento.

La joven, que es cantante en el grupo cordobés Soul Bitches, contó a Vía Córdoba que Limón fue adoptado en época de pandemia y que no se esperaba la repercusión. “En abril 2020 un amigo me contó de un gatito que estaba en adopción y decidí adoptarlo. Era esa época de cuarentena estricta, así que me mandaron al gatito en taxi dentro de un canil”, recuerda Rocío.

Rocio Goloboff junto a sus mascotas Limón y Almendra. Foto: Gentileza

Ya ubicado en su nueva casa en barrio Alberdi, Limón aprendió a tocar el piano. “Un día en lo de mi abuela encontré un pianito de juguete de cuando mi mamá y mi tía eran chiquitas y me lo traje. Le enseñé a tocar para pedir comida”, revela la joven cantante.

La idea de filmar a Limón surgió de casualidad hasta que Rocío notó que la cuenta ‘explotó'. “Fue un boom, venia re tranqui subiendo videos así nomás y de golpe se volvió viral. Yo soy cantante y dije subo videos cantando con él también y no pasa nada. Lo quieren a Limón”, bromeó.

El felino aprendió a tocar el piano de juguete para pedir comida. Foto: Gentileza

La joven también adoptó a otra gata de cuatro meses a quien llamó Almendra y también aprendió a tocar el piano. “Aman la comida y apenas le sacaron la ficha, no pararon de tocar el piano”, contó respecto a los felinos.

Los videos de Limón recaudan cinco millones de me gustas y miles de comentarios que no dejan de alabar y sorprenderse de la mascota.