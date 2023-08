Les robaron la moto en Córdoba y terminaron detenidos: su madre pidió que los liberen y negó las acusaciones

Gabriel (28) sufrió el robo de su moto cuando salía de trabajar en Córdoba. Tras un confuso operativo policial, terminó detenido junto a su hermano, su papá, un amigo y cuatro uniformados. La fiscalía los acusa de privación ilegítima de la libertad contra el presunto autor del hurto (17).

La imputación contra los ocho señalados es “privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas, coacción, violación de domicilio y allanamiento ilegal”. La madre del menor acusado fue quien denunció que las ocho personas señaladas secuestraron y amenazaron a su hijo.

El delincuente de la moto sería un adolescente de 17 años, conocido como "Condi". Foto: Gentileza

En diálogo con Vía Córdoba, Rosana, mamá de Gabriel y Santiago -otro de los detenidos-, reclama la liberación de sus hijos y pide respuestas de la Policía. “A él lo roban y a él lo llevan preso”, lamentó indignada.

UNA MOTO ROBADA Y UN OPERATIVO EN LA MIRA

“El 27 de julio, Gabriel sale de trabajar del Dino Mall, va a buscar su moto al estacionamiento y no estaba. Inmediatamente, llama al padre y a su hermano, y empiezan a publicar fotos de la moto con una recompensa para quienes den datos”, recordó Rosana.

La publicación tuvo tal difusión que, a las horas, una persona reconoció el rodado y aseguró que estaba cerca de barrio Argüello. Gabriel, Santiago, su padre y un amigo de la familia fueron a la comisaría a hacer la denuncia y avisar dónde se encontraba el vehículo.

La denuncia del dueño de la moto robada en un hipermercado de barrio Alto Verde. Foto: Gentileza

“Los policías les dijeron que los acompañaran en su auto para que reconozcan la moto. Pero ni mis hijos ni nadie bajaron del auto; quienes actuaron fueron los policías. Después, ellos se retiraron y los policías les dijeron que les iban a comunicar las novedades”, detalló Rosana. Y sumó: “Lo que pasó después de eso, no sabemos”.

LA DETENCIÓN DE LOS JÓVENES

“A los dos días de denunciar, cayeron a mi casa (policías), la allanaron, lo vieron a Gabriel y se lo llevaron. Nunca dijeron por qué se lo llevaban. Me lo sacaron esposado, con la cabeza tapada, como un delincuente. No te imaginas como me siento, chicos que trabajan, que viven para sus hijos, con qué derecho de llevárselos así”, manifestó la madre de los detenidos.

Al momento de la detención, trascendió que dos personas estaban prófugas al no encontrarse en sus domicilios. Esas personas eran Santiago y su papá. Sin embargo, Rosana negó que hayan huido y aclaró: “Fue mentira. Estaban a disposición de la Policía por si llegaba a saber algo de la bendita moto”.

LA SITUACIÓN PROCESAL DE LOS JÓVENES

Desde hace 19 días, los Álvarez están detenidos en la cárcel de Bouwer a la espera de que la fiscalía del Distrito IV Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez, les otorgue la libertad bajo fianza y la fecha de indagatoria.

En tanto, la mamá de los jóvenes ruega que se los libere y señala que hay evidencia que los aparta de la acusación: “Hay videos de los allanamientos y los chicos no salen en las imágenes, la denuncia de la moto fue hecha correctamente, están todas las pruebas. A él le roban y a él lo llevan preso. No entiendo por qué están detenidos todavía”, alegó.

Rosana señala que, mientras sus hijos están detenidos, el presunto delincuente de la moto, a quien le dicen Condi, continúa robando. “Mucha gente me manda datos del delincuente. Él sigue haciendo de las suyas mientras mis hijos están detenidos”.