Le dieron prisión domiciliaria al cura de Schoenstatt detenido por abuso en Córdoba

En una resolución que trascendió en las últimas horas, la Justicia de Córdoba concedió la prisión domiciliaria a Patricio Cruz Viale, el sacerdote perteneciente al movimiento católico Schoenstatt. Viale se encontraba privado de su libertad desde el 9 de noviembre de 2024, tras ser arrestado en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la integridad sexual.

Le dieron prisión domiciliaria al cura de Schoenstatt

Hasta el momento de esta disposición, el imputado permanecía alojado en el Complejo Carcelario N° 1 de Bouwer, donde fue trasladado después de su detención hace más de un año. A partir de este fallo, el acusado podrá aguardar el desarrollo del proceso judicial en su domicilio particular.

El sacerdote enfrenta cargos por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, con el agravante de su condición de ministro de culto. La causa se inició a principios de 2024, tras la denuncia formal presentada por una mujer de 46 años. Según la declaración de la denunciante, los hechos habrían ocurrido dentro del predio del santuario de Schoenstatt, específicamente en el Centro Padre Kentenich (CPK).

El lugar del presunto incidente, ubicado en el barrio Cerro de las Rosas, en la zona norte de la capital cordobesa, funcionaba como el espacio donde el religioso desempeñaba sus tareas habituales. La mujer detalló que el abuso se habría producido en el despacho personal del sacerdote, luego de la celebración de una misa.

Con la modificación de su situación procesal, la Justicia busca garantizar la sujeción del acusado al proceso mientras se espera la instancia de debate oral y público. Según informaron fuentes judiciales, la Cámara ya fijó una fecha precisa para el inicio de las audiencias: el juicio contra Patricio Cruz Viale comenzará el 1 de junio de 2026.