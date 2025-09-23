Schoenstatt en Córdoba: elevan a juicio al cura detenido por abuso sexual

El cura de la comunidad Schoenstatt en Córdoba, Patricio Cruz Viale, enfrentará un proceso judicial formal por cargos de abuso sexual. La fiscalía de instrucción, liderada por Juan Ávila Echenique, finalizó recientemente su investigación preliminar.

Este organismo solicitó el avance del expediente al terreno judicial. La defensa del sacerdote tiene la posibilidad de apelar la medida ante el juzgado de control correspondiente.

Elevan a juicio al cura de Schoenstatt por abuso sexual

Este acontecimiento generó gran conmoción en la provincia de Córdoba en noviembre del año pasado. Viale era un miembro reconocido y muy activo dentro de su movimiento católico. La presentación de la denuncia se realizó a principios de 2024, a cargo de una mujer de 46 años. Ella declaró haber sido víctima del sacerdote luego de una ceremonia religiosa en su despacho personal.

El suceso que se imputa habría acontecido en el predio del santuario de Schoenstatt, también conocido como Centro Padre Kentenich (CPK). Este sitio se encuentra situado en el barrio Cerro de Las Rosas, ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba. En la actualidad, Cruz Viale cumple prisión preventiva en la cárcel de Bouwer.