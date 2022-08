Laboulaye: investigan la muerte de un hombre que fue encontrado degollado en la calle

La ciudad cordobesa de Laboulaye amaneció este martes con una noticia que generó conmoción en toda la población. Es que, durante la madrugada, la Policía encontró a un hombre degollado en pleno centro de esa localidad ubicada al sudeste de la provincia.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el sujeto, de 58 años, fue hallado muerto cerca de las 4 en la intersección de calles 9 de Julio y Alberdi. De acuerdo a las primeras versiones, el hombre yacía en la calle con un contundente corte en el cuello que le habría producido la muerte.

A partir de este descubrimiento, la Justicia comenzó a trabajar de manera urgente para esclarecer las circunstancias en las que se dio el hecho pero aún no hay demasiados avances en la invetigación. En este sentido, todavía no hay detenidos por la muerte de este vecino, cuya identidad no fue difundida.

En la causa interviene la fiscal Georgina Osella.