La Torre Eiffel está en Córdoba: así es la construcción que realizó un vecino en el patio de su casa

Ya existen tres réplicas de la Torre Eiffel en el continente. Una, de 15 metros, en Buenos Aires; otra, de 60 metros, en Bogotá; y ahora, una tercera, en Alicia. La construcción está en el patio de una casa de la localidad cordobesa y genera sorpresa entre los vecinos.

El proyecto lo llevó adelante Claudio Marchetti, un vecino de la localidad que trabajó día y noche en la torre que se ubica en el patio de su casa. Fueron 26 meses de trabajo, para lograr una obra de 31 metros de altura, 10 toneladas y 86 piezas numeradas.

Córdoba tiene su propia Torre Eiffel

En 2023, Marchetti habló con la prensa y aseguró que se trataba de un verdadero desafío. “Será una réplica de una sola persona, la estoy haciendo yo solo. Las otras (en referencia a Bogotá y Buenos Aires) fueron armadas por empresas y grúas, ese es el desafío”, había declarado.

Claudio está construyendo una réplica de la Torre Eiffel en el patio de su casa, en Alicia. Foto: Redacción Vía Córdoba

Sin embargo, no fue un trabajo imposible para el cordobés que está a punto de cumplir su objetivo. “No sé por qué se me ocurrió la idea. Ya pasaron dos años y un mes, y me quedan 10 días para terminar porque estoy con la pintura”, comentó Marchetti a AM 1050.

LA TORRE EIFFEL Y UN TRABAJO ARTESANAL

“Hice muchos cálculos. Yo sólo tengo (educación) Primaria, pero soy un autodidacta (...). Este fue un gran trabajo para mí y lo hice solo”, recalcó el vecino de Alicia al medio radial. Aseguró que todo el proceso fue propio, desde la base y la cúpula hasta la elevación de las piezas.

“Está hecho y pintado a mano. Es la primera en el mundo hecho por una persona y en el patio de un domicilio”, destacó. El vecino explicó que en dos días se desarma y en cinco, se vuelve a armar por lo que analizan un posible traslado. “Mi patio no es el lugar correcto, son pocas las estructuras de estas”, cerró.