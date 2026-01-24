La reacción de Euge Quevedo al ver el informe de Lalo Mir: “La nueva voz”

El periodista Lalo Mir le dedicó a Euge Quevedo un informe en el ciclo Filo Música x Lalo Mir, de Filo.News, que rápidamente escaló en las redes sociales. "La Muela" de la producción se topó con la obra y se emocionó hasta las lágrimas.

La reacción de Euge Quevedo al ver el informe de Lalo Mir

“Me tomó por sorpresa porque yo entré a YouTube para ver los videos que van surgiendo durante la semana", contextualizó la integrante de La Banda de Carlitos (LBC), en diálogo con El Doce.

Lalo Mir reconoció el trabajo y crecimiento de Euge Quevedo. (Télam).

"Lo vi y me re largué a llorar, mal. Me dio mucha emoción porque las cosas que él decía eran muy increíbles“, reconoció Euge Quevedo sobre el reportaje de “La nueva voz del cuarteto”, como expuso Mir.

“Yo soy consciente de que estamos pasando un buen momento, pero a veces hay palabras de parte de la gente, o en este caso de esta persona, que te transportan en el tiempo, en todo lo que uno vivió, lo que pasó”, cerró la artista que se ganó el reconocimiento.