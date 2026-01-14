Vía Córdoba / Video

Euge Quevedo habló de la suspensión de su show en el Festival de Jesús María 2026: “Me da pena”

La cantante y La Banda de Carlitos no pudieron brillar en el Anfiteatro José Hernández en la sexta noche de la celebración.

Euge Quevedo habló de la suspensión de su show en el Festival de Jesús María 2026: “Me da pena”
Euge Quevedo y la LBC no pudieron subir al escenario en la sexta noche del Festival de Jesús María 2026.

Euge Quevedo habló de la suspensión de su show en la cancelación de la sexta noche del Festival de Jesús María 2026. La decisión de la comisión del evento respondió a las condiciones climáticas en la velada del miércoles 14 de enero.

“Me da pena y siento mucha tristeza estábamos muy felices de poder tocar hoy”, expresó la artista, quien iba a subir al escenario junto a La Banda de Carlitos (LBC), a través de una historia de su cuenta de Instagram.

“Gracias a Dios se reprograma y nos vamos ver”, anheló sobre la postergación de su presentación para el lunes 19. Sin embargo, no dejó de lado a quienes no podrán estar allí. “Entiendo del esfuerzo de muchos de ustedes”, cerró.

En una conferencia de prensa, el festival confirmó que en virtud de lo ocurrido, la Comisión Directiva resolvió incorporar una nueva jornada para el lunes 19 de enero. Está prevista la participación de Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo y Damián Córdoba.

