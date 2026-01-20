Euge Quevedo y Kesito Pavón hablaron acerca de los rumores de separación de la cantante de La Banda de Carlitos (LBC). Ambos se pronunciaron luego de su presentación en la edición 60 del Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026.

“No sé de dónde sacan eso. Hay gente que está obsesionada con el tema del contrato. No hay contrato“, expresó de una forma tajante La Muela, en diálogo con El Doce, al bajar del escenario en el Anfiteatro José Hernández.

LBC y Euge Quevedo cantaron en el cierre del Festival de Jesús María.

Por su parte, Pavón aseveró que “no se va nadie, hablan de que el contrato...”. “Nunca existió ningún contrato, no existe eso”, cerró. Nuevamente, Euge Quevedo tomó la palabra y recordó el inicio de su camino juntos. “No soy socia de él, nada. Tenemos nuestra charla que fue desde aquel momento cuando se género y desde ese entonces no nos sentamos a hablar nunca más”, concluyó.