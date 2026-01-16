La madre de Camila Merlo habló tras la detención de un sospechoso en Córdoba: “Quiero todos sus restos”

Moira, la madre de Camila Merlo, la joven que encontraron en bolsas en barrio General Urquiza de la ciudad, habló este viernes 16 de enero. Su pronunciamiento ocurrió tras la detención de un sospechoso en Córdoba.

La madre de Camila Merlo habló tras la detención de un sospechoso en Córdoba

“Estoy tranquila porque se que la Justicia está actuando”, expresó en primera instancia la mujer, en diálogo con El Doce. Posteriormente, deslizó su sospecha de más involucrados en el atroz caso:“Mi intuición de madre me dice que hay más personas en esto”.

Moira, la madre de Camila "China" Merlo.

Por otro lado, recordó la cantidad de comentarios negativos y falencias de la Justicia previo a la aprehensión del sospechoso, que le da esperanza de que todo “salga a la luz”. “Autoridades que pedí y nunca estuvieron”, rememoró.

“Quiero todos sus restos”: el pedido de la madre de Camila Merlo en Córdoba

Por último, le dejó un fuerte pedido a quienes están a cargo de la investigación del crimen de su hija: “Quiero todos sus restos, necesito que ella tenga su eterno descanso y un lugar donde yo le pueda llevar una flor”.

Por otro lado, Daniela Morales Leanza, abogada que asesora y representa a la familia Merlo, reiteró que la causa permanece bajo secreto de sumario. Pero con premura, indicó que el aprehendido sería de nacionalidad extranjera y tendría un vínculo con la joven asesinada.