Hay un detenido por el crimen de Camila Merlo, la joven que encontraron en bolsas en Córdoba

La Policía identificó y detuvo a un hombre de 30 años, quien estaría implicado en el crimen de Camila Merlo, la joven que encontraron en bolsas en el barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba.

Córdoba: hay un detenido por el crimen de Camila Merlo

La Dirección General de Investigaciones Criminales desplegó un operativo en barrio Colón. La investigación sigue en curso y las autoridades aún no brindaron qué rol habría ocupado el acusado.

Barrio General Urquiza, basural donde encontraron restos de Camila Merlo. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La Fiscalía del Distrito dos, Turno seis, a cargo de Eugenia Pérez Moreno, interviene en el caso que se desató el domingo 16 de noviembre. En aquel entonces, una pareja de policías informó el hallazgo de restos humanos en un microbasural a cielo abierto.

El primer indicio fue un muslo que presentaba un tatuaje, que derivó en un intenso rastrillaje. Con el pasar de los días, encontraron manos, brazos y piernas, contenidos en dos bolsas negras de consorcio.

Quién era Camila “China” Merlo, la joven que encontraron en bolsas en Córdoba

“China”, como le decían sus amigas, era una joven de 26 años que había nacido en el interior de la provincia. Ella no contaba con un domicilio fijo, tenía una hija y se encontraba en una situación de vulnerabilidad.

Los restos de Camila Merlo fueron encontrados en barrio General Urquiza, ciudad de Córdoba.

Su familia había emitido diversas búsquedas de paradero durante su adolescencia y juventud. “Se había marchado varias veces de la casa materna y habría crecido en un ámbito de violencia”, deslizaron fuentes del equipo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno, quien está a cargo del caso, en diálogo con La Voz.

Con el pasar de los años, se radicó en la ciudad de Córdoba, donde tuvo diferentes trabajos informales y empezó a ejercer la prostitución. “Trabajaba en distintos puntos de la ciudad Capital y no paraba en un punto fijo. No se le conoce domicilio y se cree que la mayor parte del tiempo buscaba un sustento para sostenerse”, agregaron los investigadores.