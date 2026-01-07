Desde la Policía confirmaron este miércoles 7 de enero que hallaron restos óseos a metros de donde encontraron a Camila Merlo en Córdoba. El episodio se produjo durante el mediodía del martes 6 y sacudió a vecinos de la Capital.

Hallaron restos óseos a metros de donde encontraron a Camila Merlo en Córdoba

Los uniformados se reunieron en la calle Diego Paroissien al 3364, barrio Altos Sud de San Vicente, zona sureste de Córdoba. Observaron una bolsa de nylon de color blanco, que contenía en su interior huesos. “Aparentemente humanos, cadera, cráneo y fémur”, deslizó la Policía.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal investiga la procedencia de los restos óseos e intenta determinar cómo llegaron a ese sector. Algunos de ellos tenían marcas y estaban pintados.

Merlo fue encontrada en la calle Andalucía al 3100, según Google Maps, la distancia entre ambos puntos requiere una caminata de menos de nueve minutos y es de poco más de 600 metros.