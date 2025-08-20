La Legislatura honró a los científicos cordobeses que participaron de la expedición del Conicet

Tras la exploración submarina que realizaron distintos investigadores en Mar del Plata y viralizaron a través de las redes sociales, dos cordobeses volvieron a la ciudad y recibieron un beneplácito institucional por parte de la Legislatura de Córdoba.

Se trata de María Carla de Aranzamendi y Marcos Tatián, ambos investigadores, integrantes del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea, UNC-Conicet), recibieron este reconocimiento por su participación en la exploración. Su labor a bordo de un buque del Schmidt Ocean Institute puso en valor el talento provincial al servicio de la ciencia nacional e internacional.

La iniciativa, formalizada durante una sesión en vivo de la Cámara de Diputados, busca destacar el aporte crucial de profesionales formados en nuestra región al avance del conocimiento científico. La expedición en la que participaron Aranzamendi y Tatián no solo fue un hito para la investigación, sino que también capturó la atención pública, registrando picos de audiencia para un evento en streaming de su tipo a nivel nacional.

Tatián, al recibir el honor, subrayó la importancia de este gesto para la comunidad científica local. Expresó que el reconocimiento se extiende a docentes, otros investigadores y estudiantes que acompañan este tipo de experiencias. Por su parte, Aranzamendi manifestó su sorpresa y gratitud, viendo en este acto “el cierre de esta hermosa experiencia” que permitió acercar la labor de los científicos del Conicet a un público amplio.