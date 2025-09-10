La inflación de agosto en Córdoba fue del 1,9%: cuáles fueron los mayores aumentos

Córdoba registró en agosto una inflación del 1,9 por ciento, replicando el valor que registró Argentina y se mantuvo por segundo mes consecutivo por debajo del 2 por ciento. Los resultados corresponden al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno provincial compartió el informe este miércoles 10 de septiembre. Según el organismo, la variación mensual se explica en gran medida por los capítulos Alimentos y Bebidas y Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad.

Alimentos y Bebidas y Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad fueron los rubros que más subieron. (LaVoz/Archivo).

Los incrementos principales del primer apartado fueron en los precios medios de alimentos en restaurantes; de frutas; y de pan y cereales. Mientras que, las variaciones en la tarifa media de agua corriente; el precio medio del alquiler de la vivienda y en las tarifas de electricidad marcaron el segundo.

Los bienes, que representan un 59% de la canasta, tuvieron en agosto una variación de 1,4% respecto al mes anterior. Por su parte, los servicios, que representan el restante 41% de la canasta registraron una variación de 2,7%.

Qué es el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba y cómo se realiza

El (IPC) mide mensualmente la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo promedio de los hogares urbanos en la ciudad de Córdoba, según una canasta definida en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO 2004-2005).

Mensualmente, se relevan aproximadamente 19.000 precios de 430 productos seleccionados en más de 1.400 establecimientos ubicados en toda la ciudad de Córdoba. La recopilación de precios se efectúa todos los días hábiles del mes, a través de la visita o contacto de un encuestador, y abarca negocios tradicionales de distintos rubros, super e hipermercados, empresas prestadoras de servicios, colegios y hogares inquilinos.

La metodología utilizada para el relevamiento de precios y cálculo del índice se elaboró en base a las recomendaciones establecidas en el Manual del Índice de Precios al Consumidor, realizado en forma conjunta por la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, Naciones Unidas y el Banco Mundial.