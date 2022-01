Si bien la victoria de este martes ante Liverpool de Uruguay sirve para comenzar el año con el pie derecho, no deja de ser un simple partido de preparación para Instituto. No obstante, para quien no fue una jornada más fue para Tiziano Madeiro, un joven que cumplió su sueño de ver a la Gloria.

El muchacho, que nació y vive en Uruguay, se confesó fanático del albirrojo en televisión y su historia llegó al club de barrio Alta Córdoba. Al llegar a tierras orientales, la comisión directiva invitó a Tiziano en la previa del partido y le obsequió la camiseta del equipo.

“Desde chico tengo amigos que son del club, con los que veía partidos y me terminé haciendo hincha”, contó el joven en diálogo con el departamento de prensa de Instituto. “Por suerte va a ser la primera vez que voy a poder ver a Instituto en la cancha. Es una emoción tremenda”, agregó momentos antes del encuentro.

Minutos después, se vio a Tiziano Madeiro viviendo y disfrutando el partido desde las tribunas.