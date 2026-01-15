La Falda presenta su temporada de verano 2026: grilla de artistas y actividades gratuitas

La ciudad de La Falda, en Córdoba, inició su temporada estival 2026 consolidando su propuesta cultural y recreativa mediante el ciclo “La Falda Bajo las Estrellas”. Esta iniciativa, que se ha convertido en una de las más convocantes de la región, busca este año fortalecer la conectividad entre los distintos puntos de la ciudad a través de una grilla que se distribuye en múltiples escenarios y espacios públicos.

El cronograma de “La Falda Bajo las Estrellas”

El ciclo de espectáculos gratuitos tendrá uno de sus puntos neurálgicos en el escenario ubicado en Av. Edén 1400, donde del 16 al 18 de enero se desarrollarán jornadas de música en vivo y ferias de alimentos. La programación para ese fin de semana incluye:

Viernes 16: Tierra Adentro, Carlos Alegre y La Serrana Folclórica.

Sábado 17: Nawwan, Julo y Sarah.

Domingo 18: Nietos de Branca, Algo va a salir y el certamen de voces “La estrella sos vos”.

Además de la música, el viernes 16 se habilitará una Peatonal de Juegos sobre la avenida Edén en el horario de 21a 00, destinada al entretenimiento de las familias.

Grandes figuras en los escenarios principales

La oferta artística de esta temporada se divide entre eventos gratuitos en la vía pública y shows con ticket de ingreso. En el escenario de avenida Edén 100, el público podrá asistir gratuitamente a las presentaciones de Baglietto-Vitale el 25 de enero, Victoria Alfonsina el 31 de enero, y el cierre de Banda 21 el 15 de febrero, entre otros artistas.

Por otro lado, el Auditorio Municipal “Carlos Gardel” y el Teatro Edén albergarán espectáculos de gran escala. Entre los momentos destacados se encuentran el regreso del Rock a La Falda con Skay y los Fakires el 24 de enero, y un concierto exclusivo de Abel Pintos el 12 de febrero. Las entradas para estos eventos se gestionan a través de plataformas digitales como Eden Entradas y Passline.

Actividades deportivas y cierre de temporada

Más allá de la música, la gestión municipal ha integrado una agenda de bienestar y deporte. Durante enero y febrero se realizan caminatas serranas, clases de yoga en la plaza, aqua gym en las Siete Cascadas y la tradicional “Caminata de las Luciérnagas”.

La temporada 2026 concluirá oficialmente el 22 de febrero con la realización de la Maratón Nocturna, un evento que ya es marca registrada de la ciudad serrana para despedir el período de mayor afluencia turística.