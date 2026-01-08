La ciudad de La Falda atraviesa días de gran tensión tras confirmarse que el ascenso al Cerro La Banderita dejará de ser una actividad gratuita. La noticia cobró fuerza luego de que los propietarios de las tierras concesionaran el lugar a una firma privada para su explotación comercial.

Este nuevo esquema administrativo implementó un sistema de tarifas y membresías anuales que entra en vigencia este jueves 8 de enero. La medida afecta directamente a uno de los recorridos más tradicionales para el senderismo en el Valle de Punilla.

Polémica en La Falda por el cobro de entradas al Cerro La Banderita. Gentileza: La Estafeta

El malestar social estalló al conocerse los valores: el acceso general se fijó en $8.000 para adultos, mientras que los residentes del departamento deberán abonar $4.000. Estas cifras generaron un rechazo inmediato en las redes sociales y grupos de deportistas.

Ante esta situación, grupos de runners y vecinos autoconvocados organizaron un abrazo simbólico para el próximo domingo 11 de enero a las 19:00 hs. El objetivo es visibilizar el reclamo y defender lo que consideran un patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Por su parte, el intendente Javier Dieminger manifestó que el municipio acompaña el reclamo de los vecinos. Sin embargo, aclaró que el cerro se encuentra técnicamente fuera del ejido municipal, lo que limita la capacidad de intervención directa del gobierno local.

A pesar de esta limitación geográfica, el mandatario adelantó que iniciará gestiones con los propietarios. La intención es intentar eximir del pago a los ciudadanos de La Falda, apelando a los “usos y costumbres” de una comunidad que ha utilizado el sendero libremente durante décadas.

Desde la empresa administradora del predio argumentan que el cobro es necesario para ofrecer servicios de seguro de responsabilidad civil, emergencias médicas y baños. También aseguran que el dinero se destinará al mantenimiento y señalización de los senderos.

Para los faldenses, la medida representa un golpe a la identidad local y un obstáculo para el deporte. El conflicto profundiza un debate histórico en la provincia de Córdoba sobre la titularidad privada de los picos serranos y el derecho al acceso a la naturaleza.