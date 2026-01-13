Villa Carlos Paz vive a pleno el ciclo “CulturArte 2026” con propuestas gratuitas

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Dirección de Cultura, continúa impulsando el ciclo “CulturArte Verano 2026”, una propuesta que busca acercar el arte y la recreación a vecinos y visitantes en diferentes espacios públicos.

La agenda para esta semana inicia el miércoles 14 de enero, con la presentación del Ensamble del CEM y Orquesta en el Balneario Playas de Oro a partir de las 17 hs, ofreciendo un repertorio de música disco.

La programación continuará el jueves 15 con múltiples opciones. A las 19 hs, el Reloj Cucú recibirá el show circense “Summer Kids”, mientras que a las 20:30 hs se inaugurará la muestra fotográfica “Calendarios” en el Salón Rizzuto. En simultáneo, el Puente Centenario será el escenario de una sinfonía de películas interpretada por un quinteto de cuerdas.

El viernes 16 la actividad se concentrará en el Salón Rizzuto desde las 19:30 hs, con el Paseo Senda Arte en su exterior y un espectáculo de folklore en la sala principal. El fin de semana mantendrá el ritmo con nuevas funciones de circo en el Cucú el sábado a las 19 hs, seguidas por intervenciones artísticas en el Puente Centenario, la Iglesia del Carmen y el sector comercial a partir de las 21 hs.

Finalmente, el domingo 18 a las 20:30 hs, el Puente Centenario recibirá el espectáculo de danza “Ritmos de la ciudad”. Todas las actividades del ciclo son con entrada libre y gratuita, reafirmando el compromiso del municipio con el acceso a la cultura y el fomento de los artistas locales.