La estrella que se formó en Talleres y dio el gran salto a Europa: “Voy tras un sueño”

Una de las jugadoras con más futuro en el fútbol femenino es Paulina Gramaglia. Surgida de las divisiones inferiores de Talleres tuvo pasos por el fútbol de Estados Unidos, de Brasil y se conoció la noticia de un gran salto en su carrera.

La delantera cordobesa tuvo una gran temporada en el Red Bull Bragantino de la División A 1 del fútbol brasileño y eso le valió jugar la Copa América para la Selección Argentina y despertó el interés de algunos clubes de Europa.

La cordobesa con paso por Talleres jugará en España

Con 22 años, la cordobesa tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo. El club que la contrató es el Tenerife en una transferencia con cargo en un monto que no fue dado a conocer por las partes.

Ongaro y Gramaglia celebran el primer gol (RB Bragantino)

Gramaglia viene de jugar tres temporadas en el Red Bull Bragantino en donde estuvo, en total 62 partidos metiendo 29 goles.

En 2023 estuvo en el plantel que jugó el Mundial de fútbol femenino y, en 2025, fue convocada a la Copa América que se jugó en Ecuador y en donde Argentina terminó en tercer lugar.

Brisa Jara (derecha) junto a Paulina Gramaglia, ambas surgidas de Talleres (Instagram)

La jugadora hizo las inferiores en Talleres, jugó para la UAI Urquiza y desde allí emigró al Houston Dash de Estados Unidos. Desde allí llegó al Red Bull Bragantino y jugará en el la Liga Española en la próximar temporada.

En su despedida, la cordobesa manifestó: “Sé que dejo mucho atrás, sé que es un momento difícil de la temporada, pero voy tras un sueño: jugar en Europa. Es algo que siempre he deseado para mi carrera, y hoy voy tras ese sueño. Siempre estaré muy agradecida por todo lo que el club me ha dado"