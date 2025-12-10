Vía Córdoba / Video

“La División Palermo en Córdoba”: el video que muestra a un guardia de Ojos en Alerta durmiendo

Las imágenes con el uniformado descansando en barrio Observatorio.

10 de diciembre de 2025,

Un vecino de la ciudad compartió en las redes sociales un video que muestra a un guardia de Ojos en Alerta durmiendo dentro de un móvil. Las imágenes escalaron rápidamente y generaron una fuerte crítica de la sociedad en Córdoba.

Mirá como duerme. Se está pegando una siesta el amigo”, apuntó @cuidadoconjason13 en su cuenta de TikTok. Según sus palabras, la situación ocurrió en el barrio Observatorio. “Como si no chorearan acá encima”, dijo el usuario.

“La División Palermo está que tenemos acá en Córdoba es hermosa”, dijo en tono de broma. Minutos más tarde, dio una vuelta a la manzana para ver si la situación cambiaba. Para su sorpresa, todo siguió igual y cerró: “Andá a dormir a tu casa”.

Los comentarios en TikTok e Instagram justificaron parcialmente el descanso del integrante de Ojos en Alerta por la carga horaria diaria.Averigua cuántas horas hacen de corrido...una locura", fue uno de los mensajes más repetidos. En paralelo, otro sector lamentó el descanso dentro de la unidad móvil y pidió cambios en el área.

