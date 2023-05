La despedida del Tala Rugby Club a Benjamín Gamond, el cordobés asesinado en México

En un emotivo homenaje, el Tala Rugby Club despidió este lunes a Benjamín Gamond, el joven brutalmente atacado en México, con heridas de machete que le provocaron la muerte. Falleció el lunes en México, después del sangriento episodio en una playa de ese país sobre la costa del Pacífico.

Amigos y familiares despidieron los restos del ex jugador del Tala. “La idea era hacer un homenaje y no un velorio porque no va con él. Este es un lugar en donde pasó mucho tiempo y le hacía muy bien estar acá. Era muy deportista, sano y muy amiguero. Lo traje al club cuando tenía apenas 4 años”, explicó Marcos Gamond, hermano de Benjamín.

El club de Villa Warcalde instaló una pequeña carpa en el predio cercano a las canchas de rugby. Estaba decorada con globos blancos, dibujos de los niños de la familia y flores. Y una gran fotografía de Benjamín en la que sonreía junto al mar.

Homenaje a Benjamín Gamond en el Tala Rugby Club. (La Voz)

En la mesa estaba la urna funeraria que guarda sus cenizas. Según indicaron familiares de la víctima, fueron traídas transitoriamente a la institución y luego serán esparcidas en alguna zona natural de Córdoba. Al final, se arrojaron globos negros y blancos, los colores del equipo.

LA CARTA QUE ESCRIBIÓ LA MADRE DE BENJAMÍN

A modo de cierre María, hermana de Benjamín, leyó una carta que la mamá escribió: “Quisiera saber que me digas si podes, si fuiste feliz conmigo. Creo que te di lo que más pude dentro de mis limitaciones. Visítame, guíame, porque tengo una tristeza egoísta. Sé que estás bien, nunca vas a estar viejo, nunca el mundo te va a defraudar”, comienza el texto.

Y continúa: “Te fuiste amado dando amor sin vueltas, transparente. Abrazame mi Benja, cuántas lecciones ha dado tanta gente, para muchos va a ser distinto. Fuiste un milagro, por eso fuiste prestado por un ratito para enseñar lo que es ser un ser puro en un mundo medio retorcido, con rencores, odios, dobles sentidos, retorcido. Te amo, esa palabra me la enseñaste y solo me animaba a decirte a vos, te amé y te amare siempre para siempre”.

BENJAMÍN, EN EL RECUERDO DE SU CLUB

En los días previos, el Tala también rindió un homenaje a “Benja” realizando un minuto de silencio en cada partido del Oficial de rugby. La iniciativa trascendió a todos los deportes para visibilizar el sentimiento y el acompañamiento hacia la familia Gamond.

“Tratamos de hacerles sentir a todos ellos el cariño y el amor que Benja nos había dado y que el club tenía para con él. Comenzó a jugar a los 4 años hasta hace un año y medio, cuando decidió viajar. Desde el primer momento el club se puso a disposición de lo que necesitaba la familia”, expresó con gran emoción Leonardo Graci, presidente del Tala.

EL CRUENTO CRIMEN EN MÉXICO

Benjamín fue asesinado en México, al ser atacado a machetazos por un hombre. También sufrieron heridas Santiago Lastra (también cordobés y de 22 años) y su novia Macarena Elía González (oriunda de Necochea).

El terrible ataque ocurrió el viernes 12 de mayo, mientras los tres almorzaban en un restaurante en la comunidad de Chacahua Isla, municipio de Villa de Tututepec, en la costa del océano Pacífico.