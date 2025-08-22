La cordobesa Carmen Álvarez Rivero sobre su postura del Garrahan: “Les pido mis más sinceras disculpas”

La cordobesa Carmen Álvarez Rivero habló este viernes 22 de agosto en el Senado. En la sesión, se refirió a su postura respecto a la atención de niños y niñas en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué dijo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero sobre el Garrahan

“No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”, fue el fragmento de su larga presentación durante la noche del martes 19 de agosto.

PRO. La senadora Carmen Álvarez Rivero. (Captura de video)

Inmediatamente y en las últimas 48 horas, políticos de todo el país, familias, pacientes y trabajadores del centro de salud le retrucaron sus dichos. Ante este escenario, la senadora de Córdoba amplió su declaración en la nueva sesión.

Las disculpas de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero por sus dichos sobre el Garrahan

“La salud es responsabilidad provincial y está bien que así sea porque tiene que estar cerca de donde vive la gente, sino no sirve. Todos los chicos de Argentina tienen derecho a una salud de calidad. El problema es que muy poquitos pueden ejercer ese derecho viajando a la Ciudad de Buenos Aires”, indicó.

Todos los chicos de Argentina tienen derecho a una salud de calidad. El problema es que muy poquitos pueden ejercer ese derecho viajando a la Ciudad de Buenos Aires. La verdadera solución es que cada provincia lo garantice en su propio territorio. pic.twitter.com/fcf7PSzMaf — Carmen Álvarez Rivero (@carmenAlvarezR) August 22, 2025

“Aunque el derecho es universal, la posibilidad real de ejercerlo hoy está limitada. La verdadera solución no es que un niño cordobés tenga que viajar a Buenos Aires, la solución es que sea atendido en Córdoba y la financien los cordobeses con sus impuestos. Eso es realmente cumplir un derecho de verdad”, expresó.

“Si mi frase respecto al Garrahan ha sensibilizado a padres y pacientes de ese hospital de excelencia, les pido mis más sinceras disculpas”, culminó.