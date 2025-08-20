A raíz de las repercusiones y la viralización de sus declaraciones sobre el derecho de niños y niñas para atenderse en el hospital Garrahan, Carmen Álvarez Rivero, senadora de la provincia de Córdoba, habló al respecto.

Carmen Álvarez Rivero habló de su postura sobre la atención en el Garrahan: “Que mala leche”

“Qué mala leche levantar sólo un pedazo de mi exposición hoy en el Senado”, escribió la mujer en su cuenta de X. “Se ve que están con miedo a perder en las próximas elecciones”, agregó sobre “los populistas de toda estirpe están reclamando en el Congreso fondos nacionales para el “Garrahan”.

Miren lo que dice la senadora que responde a Patricia Bullrich.



A esto hay que ganarle en octubre. Vamos a responderle en las urnas. pic.twitter.com/HDp4McPzOn — Mariano Recalde (@marianorecalde) August 19, 2025

Posteriormente, contextualizó sus declaraciones: “Yo expliqué que la salud es una competencia provincial, aún la alta complejidad. Y en Córdoba también atendemos a personas de todo el país y no nos dan fondos federales".

“No hay un derecho nacional que determine que cualquier chico puede ser atendido en el Garraham. Si lo hubiera, deberíamos plantear los fondos para garantizarlo. Pero no es el caso”, agregó.

Ante este escenario, planteó: “Entonces, si le van a dar al Garrahan, que le den a Córdoba. Pero no volvamos a repartir fondos por fuera de las competencias ya establecidas”.

“Discutamos el sistema de salud en su conjunto porque lo destruyeron en los últimso 20 años”, cerró la senadora, quien invitó a la comunidad a escuchar su exposición completa.