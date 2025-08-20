Vía Córdoba / Video

Carmen Álvarez Rivero habló de su postura sobre la atención en el Garrahan: “Que mala leche”

La senadora de la provincia de Córdoba habló tras las declaraciones que emitió en el Senado.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

20 de agosto de 2025,

Carmen Álvarez Rivero habló de su postura sobre la atención en el Garrahan: “Que mala leche”
La senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero (PRO) (Captura de video).

A raíz de las repercusiones y la viralización de sus declaraciones sobre el derecho de niños y niñas para atenderse en el hospital Garrahan, Carmen Álvarez Rivero, senadora de la provincia de Córdoba, habló al respecto.

Carmen Álvarez Rivero habló de su postura sobre la atención en el Garrahan: “Que mala leche”

Qué mala leche levantar sólo un pedazo de mi exposición hoy en el Senado”, escribió la mujer en su cuenta de X. “Se ve que están con miedo a perder en las próximas elecciones”, agregó sobre “los populistas de toda estirpe están reclamando en el Congreso fondos nacionales para el “Garrahan”.

Posteriormente, contextualizó sus declaraciones: “Yo expliqué que la salud es una competencia provincial, aún la alta complejidad. Y en Córdoba también atendemos a personas de todo el país y no nos dan fondos federales".

No hay un derecho nacional que determine que cualquier chico puede ser atendido en el Garraham. Si lo hubiera, deberíamos plantear los fondos para garantizarlo. Pero no es el caso”, agregó.

Ante este escenario, planteó: “Entonces, si le van a dar al Garrahan, que le den a Córdoba. Pero no volvamos a repartir fondos por fuera de las competencias ya establecidas”.

Discutamos el sistema de salud en su conjunto porque lo destruyeron en los últimso 20 años”, cerró la senadora, quien invitó a la comunidad a escuchar su exposición completa.

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS