La conmovedora historia de “abuelo Juan”, un artesano cordobés que conquistó las redes sociales

La vida de Juan “Pachi” Rubio, un artesano de 83 años de Villa María, experimentó un giro inesperado gracias a su historia, que cautivó las redes sociales. Su dedicación a la confección de cintos de cuero, una pasión que cultivó durante años tras el cierre de su fábrica de zapatos, se convirtió en un fenómeno viral.

Este relato de amor por el trabajo, resiliencia y el poder de la conexión humana, comenzó a difundirse en TikTok gracias a Camila y Luciana, quienes conocieron a Juan en su local de indumentaria, Tienda Dorada, en Río Tercero.

Video: la historia del “abuelo Juan”, el artesano que conmocionó a todos

Juan, quien durante mucho tiempo recorrió diversos locales con una valija ofreciendo su trabajo, conoció a Camila y Luciana, dos hermanas de Río Tercero. Un día, llegó a su negocio con una maleta repleta de cintos, pidiendo la oportunidad de mostrar su producción.

Camila notó la calidad artesanal de cada pieza y la motivación del “abuelo”, quien le confió que hacer cinturones era su “distracción y motivación de todos los días”. Esta conexión inicial sentó las bases de una relación que cambiaría sus vidas.

Lo que empezó como la compra de una decena de cintos se transformó rápidamente en una avalancha de pedidos provenientes de todo el país. Las hermanas compartieron la historia de Juan en sus redes sociales, y la respuesta fue inmediata; las consultas se multiplicaron, generando una demanda que obligó al hombre a intensificar su producción. Este impulso renovó el propósito de Juan, quien encontró en esta labor “su motivo para seguir vivo”.