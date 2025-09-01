La cifra millonaria que recaudó la primera subasta de bienes de Márquez y Asociados

La quiebra de Márquez y Asociados avanzó con la primera subasta de bienes, realizada el mes pasado. Esta iniciativa comprendió 14 vehículos, principalmente utilizados en construcción y logística, tales como camiones pesados y unidades de traslado. El objetivo del remate es recuperar fondos para pagar a los acreedores.

Márquez y Asociados: la cifra millonaria que recaudó la primera subasta

La venta electrónica obtuvo 600 millones de pesos netos de tasas y comisiones. El fiscal Enrique Gavier, de Delitos Complejos del Primer Turno de Córdoba, ordenó la prisión preventiva para siete personas, incluyendo a Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, José Matías Márquez, Lucas Alberto Márquez, Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva y Matías Ariel Acevedo.

El juez Sergio Gabriel Ruiz, a cargo del Juzgado de Quincuagésima Segunda Nominación (Concursos y Sociedades Nº 8), supervisa la administración de esta quiebra. El propósito principal de estas liquidaciones es reunir fondos para los acreedores, especialmente para aquellos que aportaron dinero con la esperanza de obtener su vivienda propia.

Esta semana, la Justicia puso en marcha el segundo remate de vehículos para seguir resarciendo a los damnificados. Este nuevo proceso incluirá una tanda adicional de unidades, con el martillero Ezequiel Frontera Vaca a cargo. La exhibición de estos bienes se efectuará los sábados 6 y 13 de septiembre, de 10.30 a 12.30, en avenida Rafael Núñez 4328/40.