La broma de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos a Kesito Pavón que es furor

El video con la trampa al cantante y la reacción de la Muela que se hizo viral.

Redacción Vía Córdoba

3 de enero de 2026,

Euge Quevedo y "Kesito" Pavón protagonizaron un nuevo video viral. (Instagam @labandadecarlitosok).

Euge Quevedo y el encargado de las redes sociales de La Banda de Carlitos (LBC) le tendieron una broma a Kesito Pavón. El vocalista del grupo cayó en la trampa, la reacción de su compañera fue graciosa y el video es furor.

Rumbo a un nuevo baile a Casilda, provincia de Santa Fe, LBC tiene que pasar el tiempo en colectivo. Dentro de las actividades programadas, el community manager (CM) se toma muy a pecho los chistes y aprovechó la mano de Euge Quevedo.

Los cantantes de LBC pronunciaron sílabas que eran representadas con figuras o personajes. El nivel de dificultad subía con el pasar de las entonaciones, al llegar al cuarto, hubo una pausa, pero Kesito Pavón siguió con total confianza y cayó en la trampa.

Euge Quevedo comenzó a llorar de la risa y la cara de su compañero de canto y baile se hizo viral. "Keso volvió a caer en otra bromita… y ustedes no se rían, ya los conozco", redactó el CM de LBC.

