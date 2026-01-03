Euge Quevedo y el encargado de las redes sociales de La Banda de Carlitos (LBC) le tendieron una broma a Kesito Pavón. El vocalista del grupo cayó en la trampa, la reacción de su compañera fue graciosa y el video es furor.

La broma de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos a Kesito Pavón que es furor

Rumbo a un nuevo baile a Casilda, provincia de Santa Fe, LBC tiene que pasar el tiempo en colectivo. Dentro de las actividades programadas, el community manager (CM) se toma muy a pecho los chistes y aprovechó la mano de Euge Quevedo.

Los cantantes de LBC pronunciaron sílabas que eran representadas con figuras o personajes. El nivel de dificultad subía con el pasar de las entonaciones, al llegar al cuarto, hubo una pausa, pero Kesito Pavón siguió con total confianza y cayó en la trampa.

Euge Quevedo comenzó a llorar de la risa y la cara de su compañero de canto y baile se hizo viral. "Keso volvió a caer en otra bromita… y ustedes no se rían, ya los conozco", redactó el CM de LBC.