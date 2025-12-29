Julio Chávez protagoniza “La Ballena” en Córdoba: una obra sobre la redención y los vínculos familiares

La cartelera teatral de la ciudad de Córdoba suma una propuesta de relevancia nacional con el desembarco de “La Ballena” en el escenario del Teatro Comedia. Protagonizada por el multipremiado Julio Chávez, la obra se presentará de viernes a domingos durante todo febrero, consolidándose como uno de los eventos centrales de la agenda cultural capitalina.

Julio Chávez protagoniza “La Ballena” en Córdoba

La historia se centra en Charlie, un profesor de literatura que padece obesidad severa y dicta clases de manera virtual desde su hogar. El relato comienza cuando el protagonista, consciente de que le queda poco tiempo de vida debido a su estado de salud, emprende un camino introspectivo hacia la redención. Su objetivo principal es recomponer el vínculo con su hija adolescente, Ellie, a quien no ha visto durante ocho años y con quien mantiene una relación marcada por silencios y rencores.

A través de este personaje, la obra explora los límites del cuerpo y las deudas emocionales. Según la descripción de la pieza, se trata de la historia de un final: los días finales de un hombre que busca perdonar y ser perdonado como una forma de brindar una nueva oportunidad a la condición humana. En este trayecto, Charlie es acompañado por su amiga Ana y por la aparición de Tomás, un joven religioso que lo impulsa a confrontar su propia historia.

Elenco y equipo de producción de “La Ballena”

La versión local cuenta con una puesta en escena que destaca por su rigor técnico. Junto a Chávez, el elenco se completa con las actuaciones de Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Roxana Berco. La dirección general está a cargo de Ricky Pashkus, mientras que la escenografía fue diseñada por Jorge Ferrari y el maquillaje de efectos especiales por Germán Pérez.

Julio Chávez llega a Córdoba con "La Ballena". (Foto: Prensa)

La producción es un esfuerzo conjunto de Rimas, Maximiliano Córdoba, Juan Pelosi y Quality Producciones, basada en el texto original del autor estadounidense Samuel D. Hunter. La propuesta se completa con la música original de Diego Vainer y el diseño de vestuario de La Polilla, elementos que configuran el ambiente íntimo en el que transcurre el drama.

Cuándo serán las funciones y el precio de las entradas

Para los interesados en asistir, las funciones están programadas para los días viernes, sábados y domingos de febrero a las 21.30. Las entradas se encuentran disponibles a través del sitio Ticketek y en la boletería física del Teatro Comedia.

Estos son los precios de las entradas:

Platea Baja A: 46.000 pesos + costo de servicio

Platea Baja B: 44.000 pesos + costo de servicio

Pulman A: 38.000 pesos + costo de servicio

Pulman B: 36.000 pesos + costo de servicio

Cabe destacar que los menores abonan entrada a partir de los 4 años de edad. Los días de función, la boletería del teatro permanece abierta al público hasta el inicio del espectáculo para facilitar la adquisición de tickets de último momento.