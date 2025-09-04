Julián Alvaréz y su pase gol, para que Messi tenga una fiesta completa

La noche mágica y para el recuerdo de Lionel Messi con la Selección, también tuvo gol. El 1 a 0 para abrir el marcador frente a Venezuela en el Más Monumental por Eliminatorias, con habilitación del cordobés Julián Álvarez.

A los 39 pase profundo de Leandro Páredes para el ex River, y ya en área la “Arañita”, sin egoismos, cedió la pelota para un Messi que llegaba sólo frente al arco y definió con sutileza. Explosión para un festejo al que no le faltaba nada.

¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!



En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/KU75YlnK7K — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Es la despedida oficial del capitán del seleccionado nacional en Argentina, último partido del 2025 como local. La emoción y el grito de gol se fundieron en uno.

¡LO TUVO MESSI!



Leo sacó este potente remate que fue tapado por el arquero. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/WTth8iMbB3 — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

LOS GOLES CONSECUTIVOS DE MESSI COMO LOCAL

Con su anotación, Lionel Messi sigue asombrando con las estadísticas. Lleva 20 años consecutivos anotando goles para la Selección en partidos disputados en Argentina. Desde 2005 a la fecha.

Messi en acción ante Venezuela. (AP Photo/Natacha Pisarenko).

Sólo aventajado por Cristiano Ronaldo, con 22, desde 2004 al 2025. Más atrás el irlandés Robbie Keane, con 19 entre 1998 y 2016.