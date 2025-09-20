Jugaba un partido de fútbol en La Calera, se descompensó y falleció

Un partido de fútbol que se jugaba en La Calera este sábado por la tarde tuvo un trágico descenlace, por la muerte de un hombre de 52 años, que se descompensó y falleció.

Ocurrió en un predio ubicado en la intersección de Av. General Paz y 9 de Julio, en el centro de la mencionada localidad. Allí funciona el Club Deportivo Mediterráneo, y se disputaba un encuentro de fútbol amateur.

Según indicaron fuentes policiales, en el lugar había una paramédica quien inició maniobras de reanimación. Posteriormente, el hombre fue llevado al Hospital Arturo Illia, donde confirmaron su deceso.

QUÉ AFECCIÓN PADECÍA

La persona fallecida padecía problemas cardiacos. Y ese explica el motivo de la muerte, que resultó de un paro cardiorrespiratorio, indicaron las fuentes policiales.