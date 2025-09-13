Un hombre de 60 años falleció este mediodía mientras practicaba fútbol en el predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), ubicado en barrio Villa Gran Parque, en la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes oficiales, alrededor de las 12.40, el hombre sufrió una descompensación mientras disputaba un partido. Personal médico presente en el lugar acudió rápidamente para asistirlo y diagnosticó, en un primer momento, pérdida de conocimiento y convulsiones tras una caída.

El predio de la UCFA.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Elpidio Torres, donde los facultativos constataron un traumatismo de cráneo. El paciente entró en paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos del equipo médico, se confirmó su fallecimiento a las 15.35.

El predio de la UCFA

INVESTIGAN LA MUERTE

La muerte del hombre de 60 años es investigada para determinar las causas exactas del deceso. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, entre ellos el comisario Zárate y personal adicional bajo la coordinación del sargento primero Roteda.