Juan Schiaretti recibió el alta médica y asumirá como diputado nacional en febrero

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció este miércoles que recibió el alta médica tras completar un proceso de recuperación que se extendió por un mes y medio. A través de sus redes sociales, el dirigente confirmó que retomará su actividad política de manera inmediata y que en el mes de febrero prestará juramento para asumir la banca de diputado nacional para la cual fue elegido en los últimos comicios legislativos.

Schiaretti recibió el alta médica tras su cirugía

La ausencia de Schiaretti en el inicio del período legislativo de diciembre se debió a una complicación en su estado de salud que le impidió estar presente en la jura tras las elecciones del 26 de octubre. El pasado 28 de noviembre, el exmandatario provincial fue sometido a un procedimiento quirúrgico programado en la Fundación Favaloro, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La intervención consistió en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Según la información médica disponible, se optó por esta técnica por ser considerablemente menos invasiva que una cirugía tradicional a corazón abierto, lo que permitió una evolución favorable y facilitó los tiempos de recuperación del paciente. “Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad”, comunicó Schiaretti mediante su cuenta oficial en X.

Con la incorporación formal de Schiaretti en la próxima sesión de la Cámara baja, el bloque de Provincias Unidas alcanzará un total de 18 integrantes. Este espacio político forma parte de un interbloque mayor junto a Encuentro Federal y la Coalición Cívica, que tras la asunción del dirigente cordobés totalizará 22 miembros en el recinto nacional.