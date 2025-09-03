A raíz de una denuncia de Delfina Lorenzón, enfermera de guardia, la fiscalía de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede, investiga si aplicaron medicamentos vencidos en la góndola de la farmacia y la vitrina de la enfermería en un hospital de Córdoba.

Denunciaron la presencia de medicamentos vencidos en un hospital de Córdoba

Un operativo se desarrolló en la mañana de este miércoles 3 de septiembre en el hospital municipal de la localidad de Quilino. El domingo por la noche y antes de presentar el documento, la denunciante habría notificado la situación a las autoridades del hospital, según la denuncia.

Personal policial trabajó en el allanamiento en el hospital de Quilino.

Lorenzón contactó al secretario de gobierno para también contarle de la sospecha de que se habría suministrado medicación vencida. Él y la intendenta, Mabel Godoy, habrían desalentado el presentar la denuncia. Sin embargo, esta se concretó.

Investigan si aplicaron medicamentos vencidos en un hospital de Córdoba

La investigación de la presencia de medicamentos vencidos está comenzando. No hay personas detenidas ni imputadas y la fiscalía no descarta que las pruebas hayan sido modificadas o eliminadas.

La Justicia investiga la presencia de medicamentos vencidos y el posible suministro a pacientes en el hospital municipal de Quilino.

No obstante, secuestraron cuatro brancoaspiradores para niños, una ampolla de un anticoagulante, otros medicamentos y demás materiales del área. En paralelo, divisaron 15 bolsas con restos patógenos, que serán analizadas en un laboratorio de la ciudad de Córdoba.

Ahora, la fiscalía de Deán Funes investiga por qué había medicamentos vencidos en ese sector, cómo funciona el hospital Municipal de Quilino y quiénes eran las personas responsables.