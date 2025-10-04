“Por el contexto, por el calor, por el viento, fue un partido que no me gustó para nada, por lo que habíamos hecho en la fecha anterior". Así de directo, Daniel Oldrá reconoció que el 0 a 0 de Instituto en San Juan, ante un San Martín que jugó con 10 desde los 13 minutos del segundo tiempo, no fue lo que buscaban.

“Fue un partido difícil por lo que está pasando San Martín y porque nosotros necesitábamos dar el paso necesario. Hicimos todo al revés. Sinceramente no me gustó para nada”, asumió el técnico Albirrojo.

“Los cambios, cuando vos jugás mal... el equipo que empezó jugando terminó jugando con Lanús y lo hizo muy bien. Intentamos tener el control de la pelota. No era fácil venir a jugar este partido de la forma que estaba todo dado, con el calor y el viento Zonda. No estuvimos finos. Los que juegan bien no estuvieron bien y eso se paga. Nos cuesta una enormidad hacer goles”, recapituló el “Gato”.

Instituto enfrenta a Lanús en Alta Córdoba. Javier Ferreyra/ La Voz

INSTITUTO NO APROVECHÓ LA VENTAJA NUMÉRICA

PLANCHAZO Y ROJA DIRECTA 🟥⚔️ Nicolás Watson fue expulsado tras una dura falta a Beltrán



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/uE9Oq0xLJg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 4, 2025

“Ellos con un jugador menos intentaron con sus armas llegar al arco contrario. También lo podríamos haber perdido“, analizó Daniel Oldrá, sobre la expulsión de Nicolás Watson, ex Instituto, comenzar el segundo tiempo.

"SI QUEREMOS METERNOS DENTRO DE LOS OCHO, HAY QUE EMPEZAR A GANAR. ESTAMOS SUMANDO DE A UNO"



Fernando Alarcón fue autocrítico tras el empate sin goles de Instituto con San Martin San Juan#LPFxTNTSports pic.twitter.com/kOH2BXiqD7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 4, 2025

“Hay que ganar de local, cuando termine el torneo te voy a decir si perdimos puntos hoy. Como jugamos, merecimos un solo punto. No merecimos los tres”, reconoció.