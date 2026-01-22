Instituto perdió ante Vélez, en Alta Córdoba, en su debut en el Torneo Apertura 2026

Instituto recibió a Vélez en uno de los cinco partidos programados para este jueves 22 de enero por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. El encuentro en Alta Córdoba tuvo el arbitraje de Andrés Merlos. En el cierre del partido, Tobías Andrada marcó el 1 a 0 con el que el visitante ganó el partido.

El partido entre Instituto y Vélez

Los primeros minutos, ambos equipos salieron a dejar todo. La iniciativa fue de Instituto pero era sólo intenciones. Algunas piernas fuertes por la ansiedad, imprecisiones propias de la primera fecha y pocas jugadas de peligro.

Pasaba el tiempo y no había muchos acercamientos al arco rival de ninguno de los dos equipos. Salvo algunos errores defensivos que acercaron a Vélez al área de Instituto pero sin profundidad ofensiva. Recién a los 25, Roffo cortó un centro cerrado desde la derecha.

Del otro lado, el primer tiro al arco fue de Luna a los 32 con en lo que fue la primer atajada de Álvaro Montero, el arquero colombiano que debutó en Vélez ante La Gloria en Alta Córdoba.

A los 40, después de una jugada de pelota parada, llegó la más clara para los cordobeses. Con un centro atrás que tuvo su polémica y que Merlos, árbitro del juego, terminó haciendo seguir el juego luego de chequear un supuesto penal por el VAR.

Antes del cierre de la primera parte, Jara tuvo su chance pero la pelota le quedó muy atrás, terminó definiendo incómodo y la pelota rebotó en un pie del arquero. El rebote le quedó a Méndez que la tiró por arriba del travesaño.

En la segunda parte, cuando se jugaban nueve minutos, llegó bien Instituto con un centro de Jhon Córdoba que le quedó a Diego Sosa, en posición inmejorable, pero la pelota rozó el travesaño y se fue afuera. Diez minutos después le quedó a Luna que tampoco tuvo puntería.

A los 25, el arquero Montero le sacó un cabezazo franco a Jonathan Galván. Fue una nueva jugada clara para los locales que buscaban quebrar la resistencia de Vélez que se aferraba al empate.

La mala noticia para Instituto se dio a los 32 con la lesión de Manuel Romero, quien había reemplazado a Moyano. El delantero paraguayo quedó tendido en el sueño en una jugada poco afortunada y tuvo que salir con mucho dolor. Lo reemplazó el juvenil Lucas Rafaelli.

Cuando el partido parecía que iba a un empate en cero, en el primer minuto de descuento llegó el gol de Tobías Andrada que, con un disparo de derecha, bien esquinado, marcó el 1 a 0 para Vélez.

Y no hubo mucho tiempo para más. Instituto no reaccionó, a pesar de los nueve minutos de descuento y Vélez terminó festejando en un Alta Córdoba que esperaba otro final.

Cómo Instituto recibe a Vélez por el Torneo Apertura 2026

El partido correspondiente a la zona A será el estreno de La Gloria, que se reforzó dentro y fuera de la cancha en este mercado de pases. “Nos hemos armado bien, con un buen plantel. Tenemos que encontrar una identidad para ser competitivos, tenemos que mejorar mucho lo que fue la campaña del año pasado”, expresó Daniel Oldrá, entrenador, en la última práctica en La Agustina.

Sin embargo, sabe que cuenta con una responsabilidad más que importante para el hincha a partir de esta jornada. “Me tengo que hacer cargo en este momento de armar el equipo para que empiece a funcionar”, adelantó.

Instituto recibe a Vélez con estos jugadores.

La probable formación de Instituto para la fecha 1 tendría en acción a cinco de sus incorporaciones en este mercado de pases. Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Franco Moyano y Franco Jara se estrenarían esta velada.

Cómo llega Vélez al partido con Instituto por el Torneo Apertura 2026

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto partió rumbo a Córdoba con 24 futbolistas. Los de Liniers anunciaron el regreso del mediocampista Lucas Robertone, quien es el primer refuerzo en su mercado de verano.

“No es un jugador más, sino un hijo de La Fábrica que vuelve a su casa para seguir deleitándonos con su juego”, expresó el equipo sobre el deportista que entusiasma a los hinchas y puede sumar minutos esta noche.

Instituto vs Vélez: probables formaciones

Instituto : Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Diego Sosa; Franco Moyano y Juan Ignacio Méndez; Jhon Córdoba, Franco Jara y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Quiroz, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Andrada, Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza y Francisco Lanzini; Matías Pellegrini, Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.