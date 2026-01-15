Instituto oficializa a Nicolás Guerra: trayectoria y cifras del nuevo delantero de “La Gloria”

Instituto continúa fortaleciendo su plantel para la competencia oficial del 2026. El martes por la tarde, Nicolás Guerra aterrizó en Córdoba para sellar su vínculo con la institución albirroja. El delantero, que ya posó con la camiseta del club, se suma a la estructura conducida por la dirigencia cordobesa tras haber finalizado su etapa en el fútbol de su país.

Trayectoria y aporte estadístico de Nicolás Guerra

Guerra llega a “La Gloria” con una vasta experiencia en la Primera División de Chile. Su etapa más significativa fue en la Universidad de Chile, club donde completó un ciclo de 178 partidos oficiales. Durante su permanencia en la “U”, el atacante registró un saldo de 34 goles y 17 asistencias.

Previamente, el futbolista tuvo un desempeño destacado en Ñublense, donde disputó 64 encuentros, anotando 20 tantos y brindando 11 pases de gol. En lo que respecta a su rendimiento inmediato, durante la última temporada en el país trasandino, Guerra mantuvo regularidad al participar en 37 compromisos, en los cuales convirtió 6 goles y otorgó 6 asistencias.

Presente internacional y llegada a Córdoba

El nuevo refuerzo de Instituto también cuenta con roce internacional reciente. En febrero de 2025, hizo su debut oficial con la Selección de Chile, marcando un triple en un encuentro frente a Panamá. Esta condición de jugador de selección fue uno de los puntos relevantes en su perfil para este mercado de pases.

Tras arribar al aeropuerto local, el delantero expresó su satisfacción por este nuevo paso en su carrera: “Estoy muy feliz. Instituto es un gran club y estoy muy contento de estar acá”, manifestó. Según detalló, las gestiones se realizaron de forma directa con la institución y destacó que ya cuenta con conocidos dentro del vestuario albirrojo.