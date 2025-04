Instituto: el “parecía que lo ganábamos” de Troglio, resumen del partido y lo que viene

“Lo único que te da oxigeno en la vida y en el fútbol son los resultados. Jugar bien no sirve de nada si no ganas. Apuntamos a sacar un resultado positivo y no se dio. Acá lo único que mantiene los proyectos son las victorias. Ahora tenemos que ganar ante Riestra”. La reflexión de Pedro Troglio, todavía masticando bronca por la derrota de Instituto 3-2 ante Atlético Tucumán, en tiempo de descuento.

“Hubo una desgracia en el minuto final. Lamentablemente le quedó servida y fue gol. No hay nada para reprochar al equipo. Parecía que íbamos a ganar nosotros. El fútbol tiene estas cosas y hay que aceptarlas. El segundo tiempo fue muy bueno, jugamos mejor y merecimos empatar y darlo vuelta. Esto tiene el fútbol: hay que meterla. Ellos la metieron en el final y no hay mucho por analizar”, ahondó el DT.

“Tenía que sacar uno de los 5 para el segundo tiempo y me parece que acertamos. En el segundo tiempo jugamos muy bien e hicimos lo méritos. Al doble cinco lo pedían ustedes, no se olviden. En el fútbol no hay ciencia exacta. Los que entraron desnivelaron, hiciste los méritos para llevarte algo y lamentablemente no te lo llevás. Para mí Mac Allister estaba jugando muy bien y Díaz ni hablar. Tenía que elegir a uno de los tres y elegí a Moreyra”, analizó Troglio.

Pedro Troglio, DT de Instituto, sufriendo el gol en tiempo de descuento de Atlético Tucumán. (Captura de TV)

Y completó: “No es que nos metimos atrás en el primer tiempo, pero cuando te equivocás en los pases no se puede generar juego. En el segundo tiempo empezaste a generar el juego que necesitabas y llegamos a las situaciones, a dominar. Es una pena porque habíamos llegado a empatarlo con un golazo de otro partido. Da lástima perderlo así”.

LO QUE VIENE PARA INSTITUTO

Puebla fue titular en Instituto ante Atlético Tucumán. (Prensa IACC).

Décimo con once puntos, Instituto no se baja de la pelea por entrar a octavos de final de la Copa. Está apenas un punto abajo de Talleres, el último de los que clasifica. Para ese objetivo debe volver a la victoria este domingo 13 a las 15.30 en Alta Córdoba frente a un encumbrado Deportivo Riestra, quinto en la tabla.