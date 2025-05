Instituto, con un cambio para enfrentar a Talleres; formación y lista de concentrados

Con la posibilidad de ganar y clasificar a octavos de final de la Copa de la Liga, Instituto se la juega en el clásico con Talleres este sábado a las 16 en el Kempes. La Gloria, con un cambio en el once titular.

Regresa a la formación Francis Mac Allister, ex Talleres, tras purgar la fecha de suspensión por las cinco amarillas en la visita a Rosario Central.

La lógica indicaba que el cambio era por Stéfano Moreyra, pero un golpe que aqueja a Jeremías Lázaro lo saca del equipo y le da continuidad al volante que llegó desde Colón.

Jeremías Lázaro festeja con todo el gol de Instituto y su primer tanto como profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

Daniel Oldrá pondría entonces en cancha ante Talleres a Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Moreyra, Mac Allister, Gastón Lodico y Matías Godoy; Axel Luna y Luca Klimowicz.

Instituto, con un posible cambio ante Talleres y regresos en la lista de concentrados.

En el parte médico oficial no hacen mención de una dolencia de Lázaro, quien no estaría entre los once. Sí da cuenta de una lesión de Matías Gallardo, afuera de la lista. Vuelven a concentrar Lucas Rodríguez, Damián Batallini y Jonás Acevedo, recuperados de sendas lesiones.

DE QUÉ DEPENDE INSTITUTO PARA CLASIFICAR

Instituto debe ganarle a Talleres para aspirar a un lugar en octavos de final. El empate y mucho más la derrota, lo dejan afuera. Pero además, depende del resultado de Godoy Cruz.

En Alta Córdoba Instituto se enfrentó a Godoy Cruz por fecha de la LPF. Foto Javier Ferreyra

El Tomba visita este sábado, también a las 16, al Deportivo Riestra. Y si gana saca boleto a octavos, aunque Instituto también lo haga. Si los mendocinos empatan y gana la Gloria, entra el equipo de Alta Córdoba porque ante igualdad de puntos tienen mejor diferencia de goles.