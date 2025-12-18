Insólito: detuvieron a un taxista por realizar delivery de cocaína en Córdoba

Tras cuatro allanamientos realizados en la ciudad de Córdoba por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se logró detener a un hombre que realizaba delivery de cocaína en taxi. La acción fue impulsada por reiterados llamados al Centro de Denuncias Anónimas del ministerio Público Fiscal.

Detuvieron a un taxista por realizar delivery de cocaína

El hombre detenido se dedicaba al narcomenudeo y empleaba su taxi para la venta de cocaína. El procedimiento consistía en pactar las cantidades y precios con sus clientes para luego efectuar la entrega.

El operativo de la FPA comenzó con la detención del sujeto en barrio Ciudadela. En ese lugar, las fuerzas de seguridad confiscaron 286 dosis de cocaína, 1.003.760 de pesos, psicofármacos diversos, un auto, una balanza digital y otros elementos de interés para la causa.

Posteriormente a esta detención inicial, efectuaron allanamientos sobre la calle Enfermera Clermont 200 y en la avenida Colón al 3100, ambas direcciones en barrio Alberdi. Las incursiones también incluyeron domicilios en Sagrada Familia 400 y Aguirre Cámara 100. Durante la fiscalización de estos últimos sitios, lograron el secuestro de 1.911 dosis más de cocaína. Asimismo, hallaron dos balanzas digitales y 599.000 pesos. Además, se confiscaron elementos directamente relacionados al fraccionamiento de las sustancias ilícitas.