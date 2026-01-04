Inseguridad en Córdoba: en Villa Allende comienza el cierre nocturno de calles

Luego de que la Justicia de Córdoba fallara a favor de la Municipalidad de Villa Allende ante un recurso de amparo colectivo presentado por vecinos, esta ciudad se convertirá en la primera en cerrar algunas calles en horarios nocturnos con el argumento de prevenir la inseguridad.

La prueba piloto para esta medida dará inicio con la instalación de 15 portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur entre febrero y marzo de 2026.

El municipio definió los lugares donde se colocarán portones en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar

El avance de los cerramientos forma parte del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad”, convertido en la ordenanza 14/25, e incluye además cámaras, refuerzo de monitoreo, entre otras herramientas de seguridad.

La medida trajo controversia por lo inédita, ya que no tiene antecedentes en la provincia de Córdoba. Y en el país hubo un caso similar en 2010 en Guaymallén, Mendoza, pero la idea no próspero.

Protesta de vecinos en la comisaría por la restricción de circulación en Villa Allende.(César Heredia / La Voz)

La colocación de los portones en calles secundarias estuvo paralizada en 2025 por decisión del municipio a la espera del fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación de la Capital.

VILLA ALLENDE, POR MÁS SEGURIDAD

El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, señaló en La Voz que preveían un fallo a favor por el trabajo en equipo con respecto a los argumentos jurídicos.

“Siempre estuvimos convencidos de que no violábamos los derechos de los vecinos. Sin seguridad, no hay derechos”, sostuvo Cornet.

Entrevista Pablo Cornet en Voz y voto

A la par, argumentó que no es una decisión ideológica, sino práctica. Y una medida de seguridad distinta a las ya probadas. “Es lo que esperan los vecinos, tener tranquilidad”, afirmó. Opinó que las consultas y encuestas marcan que la mayoría de los vecinos están de acuerdo.

Protesta de vecinos en la comisaría por la restricción de circulación en Villa Allende.(César Heredia / La Voz)

Y adelantó que avanzarán con la ejecución del proyecto, previa licitación de los portones prevista para los meses de enero y febrero con prioridad a proveedores locales. De acuerdo al funcionamiento de la medida en los primeros barrios, la Municipalidad analizará la continuidad en otros.

CÓMO SERÁ EL CERRAMIENTO EN VILLA ALLENDE

El intendente Pablo Cornet explicó que trabajan en los diseños de los portones y las medidas de estos variarán de acuerdo a la longitud de las calles.

Protesta de vecinos en la comisaría por la restricción de circulación en Villa Allende.(César Heredia / La Voz)

La apertura y cierre de los portones será de 22 a 6, en las vías secundarias, y a cargo del personal municipal. Además, el municipio aplicará un sistema de corredores seguros (con 300 cámaras en la vía pública y ocho móviles policiales agregados).