Indignación: un helicóptero voló de manera ilegal sobre Quebrada del Condorito

El 15 de marzo, un helicóptero con el logo de la empresa Dracma S.A. causó indignación entre quienes paseaban por el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en Córdoba. Esto se debe a es un área protegida, donde está prohibido cualquier tipo de aeronaves a motor.

El hecho fue registrado en video por un guía de montaña, quien denunció que la irrupción del helicóptero generó pánico en más de 30 cóndores que descansaban en un sector conocido como “Baño del cóndor”.

UN HELICÓPTERO VOLÓ POR QUEBRADA DEL CONDORITO Y CAUSÓ INDIGNACIÓN

El encargado de dar a conocer el hecho fue Martín Ávila, un guía que estaba acompañando a un grupo de visitantes en el parque. El hombre advirtió que este tipo de incidentes son frecuentes en la zona. “Es un problema recurrente. No es la primera vez que vemos helicópteros o avionetas sobrevolando la quebrada. El gran inconveniente es que, si no se logra ver con precisión la matrícula, las autoridades aeronáuticas dicen que no pueden hacer nada”, explicó a Carlos Paz Vivo.

En esta oportunidad, Martín explicó que pudieron identificar que se trata de una aeronave que pertenecería a la empresa Dracma S.A., pero que no se logró registrar la matrícula. “Hay mucha complicidad en todo esto. Parques Nacionales hizo denuncias anteriores, pero siempre responden que, sin identificación clara, no pueden avanzar con sanciones”, sostuvo.

ASEGURAN QUE LOS SOBREVUELOS ILEGALES SON UN PROBLEMA RECURRENTE EN EL PARQUE

El suceso causó un fuerte repudio en la comunidad ambientalista, que exigió sanciones para los responsables. Sin embargo, esta no sería la primera vez que ocurre un hecho de estas características, lo que reaviva una preocupación por la falta de control y las dificultades para identificar y sancionar a los infractores.

El helicóptero que sobrevoló el Parque Nacional.

Este tipo de hechos provoca un impacto negativo en la fauna local, especialmente en el cóndor andino, una especie monógama y de reproducción lenta, cuya supervivencia depende de la tranquilidad en sus zonas de descanso y anidación.

“El sábado había más de 30 cóndores en la zona del ‘Baño del cóndor’. Muchos estaban en pleno proceso de limpieza de plumaje. La llegada del helicóptero generó tal pánico que todos escaparon. Esto tiene un impacto real en la biodiversidad del parque”, señaló la Fundación Mil Aves.

Cabe mencionar que el Parque Nacional Quebrada del Condorito es una reserva natural protegida y su espacio aéreo está restringido a vuelos comerciales y privados. La Ley 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales prohíbe el sobrevuelo de aeronaves a motor sobre áreas protegidas, salvo en casos excepcionales autorizados por la Administración de Parques Nacionales (APN).

“Es urgente que se tomen medidas para evitar que estas situaciones se repitan. No puede haber impunidad para quienes violan las normativas ambientales y ponen en riesgo la fauna autóctona”, exigió la fundación.

QUÉ DICE DRACMA S.A. SOBRE LO OCURRIDO EN QUEBRADA DEL CONDORITO

Por su parte, la empresa que aparece en el helicóptero se hizo eco de las acusaciones. “Estamos al tanto de la lamentable situación. Nos gustaría aclarar que ese helicóptero ya no pertenece a nuestra empresa desde el año pasado”, explicó John Walker, vicepresidente de Dracma S.A., a Vía Córdoba.

“En dicho vuelo, no estaban ni directivos ni personal de Dracma. Repudiamos el actuar imprudente alterando el hábitat del área protegida”, agregó. Asimismo, señaló que no tuvieron contacto con el parque, pero aseguró que está a disposición para “cualquier aclaración”.