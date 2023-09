Indignación en Córdoba: le robaron la bicicleta a un adolescente y le pidieron rescate

Un adolescente se encontraba jugando con amigos cuando le prestó su bicicleta a un chico de 13 años. “Empezó a andar, hasta que en un momento no se lo vio más”, relató Débora Carabajal, madre de la víctima del robo, a La Décima Web.

El hecho ocurrió en barrio Ampliación Cabildo, al sur de la ciudad de Córdoba. La mujer contó que tras la difusión del robo en las redes sociales, recibió dos llamadas. Del otro lado del teléfono, una persona le pidió un rescate en efectivo a cambio del rodado.

“Decían que la bici está en barrio Cabildo y me pedían 20.000 pesos porque supuestamente un chico la compró a ese precio”, relató Débora. En la misma línea, agregó: “No tengo esa plata porque no me sobra el dinero”.

EL PEDIDO DE RESCATE POR LA BICICLETA ROBADA EN CÓRDOBA

La madre del joven comentó que trató de averiguar, sin mucho éxito, quién tenía la bicicleta. También contó que uno de los llamados parecía ser desde la cárcel. “Yo no tengo esa plata. No vamos a pagar nada porque nos parece algo sucio”, sostuvo la mujer.

Al adolescente le robaron la bicicleta en barrio Ampliación Cabildo, al sur de la ciudad. Foto: Redacción Vía Córdoba

Asimismo, remarcó que se dirigió a hacer la denuncia en la comisaría correspondiente del barrio pero no obtuvo buenas respuestas. “La Policía me dijo que tenía que ir a Tribunales a hacer la denuncia”, explicó. Y cerró: “¿Cómo puede ser de no actuar en el momento, ya que está lleno de domos en el barrio?”.