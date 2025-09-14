Un feroz incendio destruyó un local comercial de venta de ropa ubicado en la Avenida Donato Álvarez al 9.135, en el barrio de Argüello, este domingo por la tarde.

Numerosas dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras que personal policial también se hizo presente para asegurar la zona y controlar el tránsito.

Bemberos controlaron un incendio que destruyó un local de ropa en barrio Argüello. (Policía)

Incendio en local comercial 🔥 Personal de Bomberos trabaja sofocando un foco ígneo en un local comercial ubicado en calle Av. Donato Álvarez 9100.



Se recomienda evitar circular por el sector 🚒 pic.twitter.com/lm4rJdg2hf — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 14, 2025

El fuego, cuyas causas aún se tratan de establecer, provocó pérdidas materiales totales en el comercio dedicado a la venta de indumentaria. La Policía informó que no hubo heridos ni lesionados.