Un feroz incendio destruyó un local comercial de venta de ropa ubicado en la Avenida Donato Álvarez al 9.135, en el barrio de Argüello, este domingo por la tarde.
Numerosas dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras que personal policial también se hizo presente para asegurar la zona y controlar el tránsito.
El fuego, cuyas causas aún se tratan de establecer, provocó pérdidas materiales totales en el comercio dedicado a la venta de indumentaria. La Policía informó que no hubo heridos ni lesionados.