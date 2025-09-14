Vía Córdoba / Video

Incendio en barrio Argüello: el fuego destruyó un local de venta de ropa

Ocurrió este domingo por la tarde en la Avenida Donato Álvarez. Los bomberos lograron controlarlo.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

14 de septiembre de 2025,

Incendio en barrio Argüello: el fuego destruyó un local de venta de ropa
Bemberos controlaron un incendio que destruyó un local de ropa en barrio Argüello (Policía.

Un feroz incendio destruyó un local comercial de venta de ropa ubicado en la Avenida Donato Álvarez al 9.135, en el barrio de Argüello, este domingo por la tarde.

Numerosas dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras que personal policial también se hizo presente para asegurar la zona y controlar el tránsito.

Bemberos controlaron un incendio que destruyó un local de ropa en barrio Argüello. (Policía)
Bemberos controlaron un incendio que destruyó un local de ropa en barrio Argüello. (Policía)

El fuego, cuyas causas aún se tratan de establecer, provocó pérdidas materiales totales en el comercio dedicado a la venta de indumentaria. La Policía informó que no hubo heridos ni lesionados.

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS