Impactante tormenta en Córdoba: cayeron piedras del tamaño de un huevo

La zona austral de la provincia de Córdoba experimentó una fuerte tormenta este fin de semana. El evento climático ocurrió en la noche del sábado, afectando principalmente a la localidad de Bulnes. Vecinos reportaron la caída de hielo cuyo tamaño se comparaba con un huevo.

Las precipitaciones cubrieron calles y patios en pocos minutos. El fenómeno meteorológico también impactó otras partes del departamento Río Cuarto. Este episodio de inestabilidad se dio tras un día de calor agobiante en la provincia.

Córdoba: cayeron piedras del tamaño de un huevo

El jefe comunal, Rubén Máspero, brindó detalles sobre la situación tras el temporal. El funcionario municipal aseguró a Cadena 3 que la pedrea fue “bastante importante”. A pesar de la magnitud del suceso, la autoridad confirmó que no se registraron daños graves en las propiedades ni personas lesionadas.

Granizo de gran tamaño en la zona de Bulnes. (Foto: Gentileza)

En el pueblo se produjeron cortes en el suministro de electricidad. Máspero destacó que el granizo, de impresionante calibre, no vino acompañado de ráfagas potentes. El intendente señaló que la ausencia de viento fuerte evitó perjuicios mayores en la población.