Histórico: 4 reconocidos periodistas pagarán una indemnización millonaria a la familia de Nora Dalmasso

Un fallo judicial sin precedentes del Juzgado Civil 97 de la provincia de Buenos Aires condenó a América TV y a los periodistas Facundo Pastor, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez y Cynthia García. Deberán pagar una indemnización de casi 300 millones de pesos a la familia de Nora Dalmasso por daños y perjuicios, tras la difusión de una fotografía del cadáver y otras vulneraciones de derechos en 2007.

Periodistas deberán pagar una indemnización millonaria a la familia de Nora Dalmasso

La resolución marca un giro significativo en el resonado caso del asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto. La demanda, iniciada por la familia Macarrón en 2007, reclamaba inicialmente un millón de pesos. La actualización de dicha cifra a lo largo del tiempo derivó en el monto actual, cercano a los 300 millones de pesos. Ahora, resta determinar la forma de ejecución del pago, ya sea de manera solidaria entre los condenados o si cada parte asumirá su responsabilidad.

El fundamento de esta sentencia se centra en la difusión de una fotografía del cadáver desnudo de la víctima en el noticiero América Noticias durante 2007. Esta imagen, obtenida del expediente judicial, violó el secreto de sumario y generó una revictimización de los allegados, especialmente de sus hijos, Facundo y Valentina, quienes en ese entonces contaban con 18 y 15 años respectivamente. Adicionalmente, se difundieron afirmaciones falsas, como una supuesta conversación telefónica que incriminaba a Facundo con su progenitor, y la publicación de una carta privada escrita por Valentina a su padre, lo que constituyó una grave vulneración de los derechos familiares.

El magistrado interviniente resaltó que, aunque la libertad de prensa es un pilar fundamental en un estado de derecho, en este escenario hubo un claro exceso. Subrayó la innecesaria exhibición del cuerpo de una mujer asesinada para informar sobre el caso, calificando la acción como un uso del morbo con fines de rating.