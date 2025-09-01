Héctor Baldassi: a qué presidentes de clubes ve candidatos y quiénes estarían en su partido despedida

Con el estilo que lo caracterizaba como árbitro, Héctor Baldassi también sabe utilizar la muñeca en la política. Salió del PRO y del macrismo, y lanzó el Frente Ciudadanos, con el que intentará renovar su banca como diputado.

Relacionar el fútbol y la política es lo natural para la “Coneja”, y por eso no lo sorprende que Andrés Fassi en su momento, y Juan Manuel Cavagagliatto, según versiones, podrían ser candidatos a un cargo político.

“Hay dirigentes en el fútbol cordobés con alto perfil político, y dependerá de una decisión personal de ellos. Su rol en los clubes también es hacer política”, vislumbró en una entrevista con De la cancha al living, por canal Showsport.

Fassi, presidente de Talleres, fue reiteradamente vinculado a La Libertad Avanza. Incluso con fotos junto a Javier Milei. Mientras que Cavagliatto, hombre fuerte de Instituto, también fue mencionado como candidato potable a futuro, apuntalado también por su estrecha relación con Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA.

LAS FIGURAS PARA UN PARTIDO DESPEDIDA

Héctor Baldassi fue árbitro de distintos partidos despedida de figuras del fútbol. Y fantaseó en el programa con la suya propia: en un equipo gente del fútbol, y en el otro, políticos.

“No pueden faltar Olave y Bossio, dos arqueros..., los Mellizos Graieb, el Cholo Guiñazú, el Negro Avalos, Silvio Carrario”, enumeró algunos.

“Y entre los políticos no se... Juez pega... De Loredo es de esos punteros que se cae solo. Dicen que Llaryora hace mucho deporte, no se nota mucho... De Passerini lo que se es que es de San Lorenzo y Pretto no podría jugar, es más piloto de carrera", opinó.

Elecciones 2023: Rodrigo de Loredo, Luis Juez y Héctor "la Coneja" Baldassi. (La Voz)

Y añadió: ¿Milei en el arco? No lo vi. En Olivos me tocó jugar varias veces con Mauricio (Macri). Frigerio juega bien, Marcos Peña se movía. Yo iba por el medio, como ahora en la política", afirmó.