“Hay que estar unidos”: el fuerte mensaje de los referentes de Instituto

La mala racha de Instituto que lleva cinco partidos sin ganar con tres derrotas y dos empates hacen que la preocupación empiece a rondar de cara a las diez fechas que quedan en el Clausura.

El viernes, a las 21.15, cuando reciba al alicaído Independiente, la Gloria tiene una nueva chance de levantar cabeza en partido correspondiente a la fecha 7.

La palabra de los referentes de Instituto

Al finalizar el entrenamiento del miércoles, en La Agustina, quienes salieron dispuestos a dar la cara fueron tres de los jugadores indicados como referentes en el plantel dirigido por Daniel Oldrá. Ellos son Fernando Alarcón, Manuel Roffo y Gastón Lodico.

El plantel de Instituto retomó los entrenamientos en el predio de La Agustina. (La Voz)

Alarcón, capitán indiscutido, fue el primero en hablar. "odos sabemos la situación en la que estamos. No nos gusta pasar por esto. Hay que afrontarlo y sacarlo adelante. El viernes tenemos una final. Confío como siempre lo hice en este grupo. Vamos a poner la cara y lo vamos a sacar adelante“, aseguró el defensor.

Además, declaró: "Sabemos que tenemos que mejorar y levantar niveles, tanto individual como colectivamente. El equipo siempre se brinda al máximo. Después te pueden salir las cosas o no. Lo vamos a sacar adelante, confío en eso. Logrando una victoria esto vuelve a la normalidad y se empieza a acomodar todo".

El arquero Roffo fue directo con sus declaraciones: “Hoy estamos nosotros tres pero muestra lo que es el grupo. La situación no es la mejor, estamos todos de acuerdo. De esto se sale trabajando y todos juntos. Cuando nos va bien disfrutamos todos, ahora es momento de agruparnos y pasarla juntos”.

Y Gastón Lodico también apeló a la unidad. “Somos conscientes de que no estamos pasando un buen momento, es parte del fútbol. Tenemos que estar unidos como siempre. Esa es la manera de salir, estamos todos comprometidos con lo mismo”, afirmó el volante.