Habló el padre del niño de 7 años que murió en Córdoba: “Te necesito para seguir”

La localidad de Capilla de Los Remedios, al este de la ciudad de Córdoba, sigue conmocionada por el fallecimiento de Thian Toledo, niño de 7 años que murió tras descompensarse en el cumpleaños de un amigo. Este miércoles 17 de septiembre, su padre se pronunció y le dedicó una desgarradora despedida.

Habló el padre del niño de 7 años que murió en Córdoba: “Te necesito...”

“Mi corazón está de luto y mi alma hecha mil pedazos sin poder armase nunca más hijo”, redactó Diego en un extenso posteo compartido a través de su cuenta de Facebook. En paralelo, una imagen del pequeño con una sonrisa, una gorra celeste, una remera de Spiderman, un pantalón de jean y zapatillas blancas.

“Porque te me fuiste de mis brazos y arrancaste de mi más profundo corazón...No era el momento ni hora para que te fueras con Dios...Siempre te voy a extrañar y recordar con esa sonrisa contagiosa y amorosa mi hermoso angelito..”, agregó.

En tanto, reconoció que “Papá no seguirá siendo el mismo de siempre sin tu presencia en mis días desde hoy decidiste abrir tus bellas alas para irte con Dios”. “Mis mañanas tardes noches al dormir y despertar y no tenerte me será tan difícil y llegar de trabajar y no escucharte gritar porque venía no tendrá sentido...En cada momento y rincón de la casa estás presente mi hermoso pipí”, expresó.

Por último, se despidió con una dolorosa frase: “Te amo mucho como siempre te lo die y te necesito para seguir viviendo porque no tengo ganas de seguir viviendo sin vos mi hermoso perrito”.